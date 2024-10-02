Сергея Жукова обвиняют в незаконном использовании песен «Руки Вверх!»

Первый продюсер звезд Андрей Маликов также рассказал, что в 1999 году Жуков и его коллега по «Руки Вверх!» Алексей Потехин расторгли с ним рабочие отношения. В качестве благодарности за работу по раскрутке коллектива исполнители передали Маликову и его продюсерскому центру исключительные права на все исполнения песен и исключительные права изготовителя всех фонограмм, совместно созданных в период с 1996 по 1999 год. Тогда права ничего не стоили, а с 2015-го начали монетизироваться.