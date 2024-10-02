Сергея Жукова обвиняют в незаконном использовании песен «Руки Вверх!»

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвиняет певца Сергея Жукова в неправомерном использовании треков «Руки Вверх!» в одноименном фильме о группе.
По словам продюсера, в картине звучат около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат лейблу «Джем». Полгода назад к издательству обратились за оформлением прав на композиции и ранние клипы для ленты. «Мы ответили, что вопрос может быть решен положительно после общения меня и Жукова. Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски “для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма”», — поделился Черкасов с «Газетой.Ru».
Первый продюсер звезд Андрей Маликов также рассказал, что в 1999 году Жуков и его коллега по «Руки Вверх!» Алексей Потехин расторгли с ним рабочие отношения. В качестве благодарности за работу по раскрутке коллектива исполнители передали Маликову и его продюсерскому центру исключительные права на все исполнения песен и исключительные права изготовителя всех фонограмм, совместно созданных в период с 1996 по 1999 год. Тогда права ничего не стоили, а с 2015-го начали монетизироваться.
Маликов считает, что в фильме без разрешения использованы его собственный образ, различные художественные оформления, декорации сцены, разработанные «Джемом» и ему принадлежащие.
В июле Жуков подал в суд на лейбл с намерением оспорить права на композиции «Руки Вверх!». Прошлый его подобный иск был отклонен в марте.
Биографический кинопроект о коллективе выйдет 10 октября.