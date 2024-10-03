Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.

Источник: РИА "Новости"

«Если вдруг появятся какие-то осложнения, наши крымские больницы к этому готовы», — сказала Рубель.

При этом, по ее словам, сегодня в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19.

«Смертность за неделю — ноль. И за прошлую и позапрошлую тоже. Средняя цифра заболеваемости — около 250 человек в неделю. И ровно столько же в неделю поправляются. Это говорит о том, что сегодня это неопасный контролируемый процесс», — уточнила она.

Побороть вирус помогает коллективный иммунитет, приобретенный благодаря массовой вакцинации, отметила Рубель. Также ситуацию сглаживает то, что новые штаммы COVID-19 «не такие опасные, как были в первый ковидный период». Тем не менее их много, а значит, прививаться необходимо, акцентирует специалист.

Также Рубель призвала крымчан вакцинироваться от гриппа именно сейчас — за два месяца до того, как инфекция разгуляется в декабре-январе.

«Вакцина есть. Возможность записаться через поликлиники или пройти вакцинацию в коллективе тоже есть. Кроме прививки от гриппа можно сделать прививку от пневмококка, которая делается один раз в пять лет. Об этом можно спросить в своем лечебном учреждении, их можно делать одновременно».

рекомендовала Рубель

В Минздраве Крыма ранее заявляли, что ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода.

здоровье