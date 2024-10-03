Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма

«Вакцина есть. Возможность записаться через поликлиники или пройти вакцинацию в коллективе тоже есть. Кроме прививки от гриппа можно сделать прививку от пневмококка, которая делается один раз в пять лет. Об этом можно спросить в своем лечебном учреждении, их можно делать одновременно».