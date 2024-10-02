Ростовчанам назвали способы подготовки квартиры к отопительному сезону

Россиянам рассказали, как правильно подготовить квартиру к отопительному сезону. Как сообщил NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы — главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина, важно проверить все трубы, радиаторы и котлы. На них не должно быть каких-либо повреждений, течи или следов ржавчины.