Ростовчанам назвали способы подготовки квартиры к отопительному сезону

Россиянам рассказали, как правильно подготовить квартиру к отопительному сезону. Как сообщил NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы — главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина, важно проверить все трубы, радиаторы и котлы. На них не должно быть каких-либо повреждений, течи или следов ржавчины.
По словам эксперта, незаметные проблемы могут привести к серьезным последствиям в самый неподходящий момент. Лучше заранее заменить старые или поврежденные части системы отопления, включая вентили и соединительные узлы.
Прежде чем в трубах появится горячая вода, нужно удалить воздух из радиаторов — так тепло будет распределяться равномерно. Чтобы уменьшить потерю тепла, можно установить уплотнители и купить термостаты. Последние помогут поддерживать комфортную температуру и сэкономить на расходах на отопление.
В больших домах рекомендуется разделять зоны обогрева. В помещениях, которые редко используются, достаточно поддерживать небольшую температуру. При наличии котла нужно проверить состояние насосов и других элементов отопительной системы. Чтобы предотвратить поломки, можно провести профилактическое обслуживание.