Трентон
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам назвали способы подготовки квартиры к отопительному сезону

Жителям Ростовской области рассказали, как правильно подготовить квартиру к отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как правильно подготовить квартиру к отопительному сезону. Как сообщил NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы — главу Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина, важно проверить все трубы, радиаторы и котлы. На них не должно быть каких-либо повреждений, течи или следов ржавчины.

По словам эксперта, незаметные проблемы могут привести к серьезным последствиям в самый неподходящий момент. Лучше заранее заменить старые или поврежденные части системы отопления, включая вентили и соединительные узлы.

Прежде чем в трубах появится горячая вода, нужно удалить воздух из радиаторов — так тепло будет распределяться равномерно. Чтобы уменьшить потерю тепла, можно установить уплотнители и купить термостаты. Последние помогут поддерживать комфортную температуру и сэкономить на расходах на отопление.

В больших домах рекомендуется разделять зоны обогрева. В помещениях, которые редко используются, достаточно поддерживать небольшую температуру. При наличии котла нужно проверить состояние насосов и других элементов отопительной системы. Чтобы предотвратить поломки, можно провести профилактическое обслуживание.