Скриптонит поделился треком love to love you своего нового проекта xqzmytrenches

Казахстанский хип-хоп-музыкант Скриптонит представил первую песню своего нового проекта xqzmytrenches, получившую название love to love you.
Композиция оказалась мрачной индустриальной электроникой без голоса рэпера, но с семплом хита Донны Саммер Love to Love You Baby (1975). В своем блоге Скриптонит сообщил, что трек вскоре появится на всех площадках. Пока послушать его можно только в Telegram и на YouTube.
xqzmytrenches можно перевести как «извините мои районы». Под новым псевдонимом артист пообещал выпускать «разный музон» — возможно, не только электронику.
Ранее исполнитель принял решение отменить все концерты до конца года в связи с заболеванием связок.