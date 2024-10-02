Скриптонит поделился треком love to love you своего нового проекта xqzmytrenches

Композиция оказалась мрачной индустриальной электроникой без голоса рэпера, но с семплом хита Донны Саммер Love to Love You Baby (1975). В своем блоге Скриптонит сообщил, что трек вскоре появится на всех площадках. Пока послушать его можно только в Telegram и на YouTube.