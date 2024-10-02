Актер Ильясов заявил, что в России более профессиональное кино, чем в Казахстане

— Сам не пересматриваю. Но моя бабушка смотрит все фильмы со мной (смеется). И иногда мне интересно посмотреть с ней вместе, поотвечать на ее вопросы — как это снимали, как здесь сцену выстраивали… Раньше мне это не нравилось, но потом я понял, что нужно смотреть на себя, чтобы делать работу над ошибками — ведь это тоже часть работы. Из любимых ролей я бы отметил «Нулевого пациента» и фильм «Бизнесмены». Последний в России не так громко прошел, но в Казахстане меня знают именно по «Бизнесменам».