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В Башкирии сохранится 18-градусное тепло

В ночные часы температура воздуха может достигать минусовых значений.

Источник: Комсомольская правда

Сухая и теплая погода ожидает жителей Башкирии в конце рабочей недели. Это следует из прогноза, предоставленного республиканским гидрометцентром.

Согласно ему, завтра, 3 октября, будет солнечным, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, а ночью упадет до +3…-2, по востоку до −7 градусов.

Практически такие же значения ожидаются и в пятницу, 4 октября.

— Столбики термометров покажут в ночные часы 0…+5 градусов, местами до −5 градусов, днем +13…+18, — заключили синоптики Башгидрометцентра.

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