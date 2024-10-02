В Башкирии сохранится 18-градусное тепло

Сухая и теплая погода ожидает жителей Башкирии в конце рабочей недели. Это следует из прогноза, предоставленного республиканским гидрометцентром.
Согласно ему, завтра, 3 октября, будет солнечным, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, а ночью упадет до +3…-2, по востоку до −7 градусов.
Практически такие же значения ожидаются и в пятницу, 4 октября.
— Столбики термометров покажут в ночные часы 0…+5 градусов, местами до −5 градусов, днем +13…+18, — заключили синоптики Башгидрометцентра.
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