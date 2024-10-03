В Евпатории строят общеобразовательную школу

В здании школы предусмотрено 13 учебных классов, среди которых выделяются 4 кабинета, специально оборудованных для проведения практических занятий и лабораторных работ. Также имеется два специализированных кабинета для изучения иностранных языков и один для информатики и вычислительной техники. Для развития практических навыков, предусмотрены комбинированная мастерская для обработки дерева и металла с инструментальной зоной, а также мастерская по обработке тканей (кабинет технологии для девочек), кулинарный класс. Библиотека с зоной для чтения и медиатекой создаст условия для самостоятельного изучения и исследований.