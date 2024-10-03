В Евпатории строят общеобразовательную школу

Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», подрядчиком — Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД». Стоимость контракта составляет 919,623 млн руб.
Школа состоит из трех этажей и подвала с общей площадью 10 930,53 кв. м. Территориально здание расположено на участке площадью 3,0453 гектара, в районе улиц Эшлефа Шемьи-Заде и Кезлев. Площадь озеленения составит 11 641 кв. м., что соответствует 40% от общей площади участка. Кроме того, на территории школы будет обустроен стадион площадью 2 948 кв. м., что составляет 9% от общей площади, а также 12% участка отведено под детские площадки.
В здании школы предусмотрено 13 учебных классов, среди которых выделяются 4 кабинета, специально оборудованных для проведения практических занятий и лабораторных работ. Также имеется два специализированных кабинета для изучения иностранных языков и один для информатики и вычислительной техники. Для развития практических навыков, предусмотрены комбинированная мастерская для обработки дерева и металла с инструментальной зоной, а также мастерская по обработке тканей (кабинет технологии для девочек), кулинарный класс. Библиотека с зоной для чтения и медиатекой создаст условия для самостоятельного изучения и исследований.
Спортивная инфраструктура включает в себя большой спортивный зал размером 18 на 30 метров, а также малый зал для дополнительных занятий. Для физической подготовки предусмотрены раздевалки и комнаты для инструкторов.
Также школа включает административные и хозяйственные помещения, зрительный зал на 358 мест с артистическими сценами, вестибюльную группу и санитарные узлы как для учащихся, так и для персонала. Не забыты и кружки технического творчества и юннатско-биологической деятельности, которые развивают интересы школьников. Пищеблок организует питание учащихся, обеспечивая их энергетические и питательные потребности. Все эти помещения способствуют созданию полноценной образовательной среды.
Александр Резников отметил, что для обучающихся с ограниченными возможностями в школе предусмотрены: пандусы и лифты для перемещения, тактильные ориентиры для слабовидящих, а также специальные ресурсы для глухих и слабослышащих.
В настоящее время на объекте рабочие выполняют чистовую отделку фасада, занимаются благоустройством территории, устанавливают технологическое оборудование, монтируют светильники и слаботочные сети. Степень строительной готовности объекта составляет 92%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.