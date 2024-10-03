Телебашню в Симферополе переводят на зимнее расписание

Подсветка на симферопольской телебашне теперь будет включаться в 20.00 и работать до 22.00. Таким образом, освещение подстраивают под темное время суток. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, на телебашне установили девять тысяч светодиодных светильников и десять прожекторов. Также на ней есть медиафасад, высотой 16 метров, на котором транслируют надписи и сюжеты.
Подсветка работает каждый вечер на протяжении двух часов. При этом в праздничные дни разрабатывается специальная программа. Например, 30 сентября телебашня поздравила жителей крымской столицы с Днем присоединения регионов Новороссии к России. 24 сентября вышка в Симферополе получила тигриный окрас в честь Дня тигра.