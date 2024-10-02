Ростовчанам рассказали, что нужно делать, если человек упал в обморок

Врач рассказал, что нужно сделать, если человек упал в обморок. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Гранта Шехяна. По словам специалиста, прежде всего необходимо поднять ноги человека выше уровня головы, а щатем расстегнуть одежду, чтобы грудная клетка свободно двигалась.