Ростовчанам рассказали, что нужно делать, если человек упал в обморок

Врач рассказал, что нужно сделать, если человек упал в обморок. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Гранта Шехяна. По словам специалиста, прежде всего необходимо поднять ноги человека выше уровня головы, а щатем расстегнуть одежду, чтобы грудная клетка свободно двигалась.
Если вы находитесь в помещении, то важно открыть окно и попросить выйти всех посторонних.
— Можно сбрызнуть или потереть виски холодной водой. Нашатырь используйте очень аккуратно, на него может быть аллергия, — рассказал специалист.
Также можно поднести к носу нашатырный спирт.