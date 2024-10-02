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Со стороны аэропорта Уфы установят дополнительную подсветку

В этом году на объекте полностью обновили озеленение.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается благоустройство зеленого островка в районе въезда в город со стороны аэропорта. Власти столицы планируют установить подсветку на объекте. Соответствующую заявку на конкурс намерено разместить Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы.

Островок ранее полностью озеленили. Здесь посадили новый газон, деревья, кустарники и цветы. Чтобы растения не умерли от засухи, на островке установили автополив.

— На данный момент процедуры определения поставщика осветительного оборудования еще не начались, — уточнили в финансовом управлении мэрии.

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