В СИЗО Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества

Согласно опубликованной информации, одному из заключенных принесли посылку с продуктами. Во время осмотра передачки сотрудники режимного учреждения увидели упаковку овсяной каши. Когда они вскрыли пакет, то заметили вкрапления белого порошка, предположительно сильнодействующего психотропного вещества.