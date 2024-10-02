В СИЗО Новочеркасска пытались передать запрещенные вещества. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, одному из заключенных принесли посылку с продуктами. Во время осмотра передачки сотрудники режимного учреждения увидели упаковку овсяной каши. Когда они вскрыли пакет, то заметили вкрапления белого порошка, предположительно сильнодействующего психотропного вещества.
Аналогичная ситуация произошла и в СИЗО Ростова-на-Дону. Только подозрительный порошок заметили в упаковке с пюре быстрого приготовления.
— По данным фактам проводятся проверки, материалы которых будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения, — говорится в сообщении ведомства.