Адвокат объяснил ростовчанам порядок наследования при отсутствии завещания

Жителям Ростовской области объяснили правила наследования если нет завещания. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на адвоката Константина Пахомова.
По словам эксперта, если нет завещания, то наследство переходит супругам или детям, родителям или внукам. Затем в очереди могут быть братья и сестры, дедушки и бабушки, а также племянники и племянницы.
В перечне далее следуют дяди, тети, двоюродные братья или сестры, а затем прабабушки и прадедушки.
— Право на наследство они получают только в случае, если больше никто из родственников не может его получить, — объяснил Пахомов.