В Прикамье девочка была вынуждена идти 3 км пешком до школьного автобуса

Власти узнали об этой ситуации после того, как мама ребёнка рассказала о ней главе Чусовского городского округа Сергею Белову во время прямого эфира. Женщина подчеркнула, что на дороге, по которой девочка ежедневно ходит в школу, нет ни освещения, ни каких-либо укрытий от непогоды.