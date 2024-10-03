В Прикамье девочка была вынуждена идти 3 км пешком до школьного автобуса

Девочка из деревни Антыбары в Чусовском округе Пермского края была вынуждена каждый день идти 3 км пешком, чтобы сесть на школьный автобус и доехать до места учёбы в селе Верхнем Калино, сообщает «Новый компаньон».
Власти узнали об этой ситуации после того, как мама ребёнка рассказала о ней главе Чусовского городского округа Сергею Белову во время прямого эфира. Женщина подчеркнула, что на дороге, по которой девочка ежедневно ходит в школу, нет ни освещения, ни каких-либо укрытий от непогоды.
В ответ Сергей Белов поручил ответственным специалистам организовать разворотную площадку для школьного автобуса прямо у деревни Антыбары, чтобы дорога школьницы к знаниям стала проще.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что жителей нескольких деревень Пермского муниципального округа власти оставили без автобусов. Суд обязал местные власти вернуть маршрут ещё в 2023 году, но этого не произошло.