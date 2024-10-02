ВОЗ сообщила об угрозе эпидемии лихорадки Марбург

ПРЕТОРИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Вспышка лихорадки Марбург, произошедшая в сентябре в Руанде, грозит затронуть соседние страны, включая Демократическую Республику Конго (ДРК), Танзанию и Уганду. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«Есть риск трансграничного распространения лихорадки Марбург, так как случаи заболевания ею выявлены в районах Руанды, которые граничат с ДРК, Танзанией и Угандой», — говорится в коммюнике организации. ВОЗ потребовала от властей этих трех стран принять дополнительные меры по эпидемиологическому контролю на границе с Руандой.
27 сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. На текущий день в Руанде, согласно данным ВОЗ, выявлено 26 случаев заболевания лихорадкой Марбург, умерли 9 человек. Среди заболевших 70% составляют медработники двух больниц Кигали. Власти выявили около 300 человек, которые могли иметь контакты с инфицированными. Все они находятся под наблюдением.
Предыдущая вспышка лихорадки Марбург произошла в Африке в период с февраля по июнь 2023 года и затронула Танзанию и Экваториальную Гвинею. До этого вспышки лихорадки Марбург отмечались в Анголе, Гане, Гвинее, Кении и ЮАР.
Современная медицина считает, что болезнь, вызванная вирусом Марбург, передается человеку от летучих мышей. Затем она распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки.
Летальность лихорадки Марбург составляет от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. Заболевание получило название от германского города Марбург, где в 1967 году произошла вспышка этой лихорадки. Ее возбудитель находился в доставленных из Африки для научных исследований тканях обезьян.