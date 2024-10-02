ВОЗ сообщила об угрозе эпидемии лихорадки Марбург

27 сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. На текущий день в Руанде, согласно данным ВОЗ, выявлено 26 случаев заболевания лихорадкой Марбург, умерли 9 человек. Среди заболевших 70% составляют медработники двух больниц Кигали. Власти выявили около 300 человек, которые могли иметь контакты с инфицированными. Все они находятся под наблюдением.