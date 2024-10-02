Володин пообещал поименно отследить противников запрета «чайлдфри»

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит: нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Против своей страны», — сообщил Володин, выступая в Думе.