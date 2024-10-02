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На окраине Омска за 300 млн рублей построят завод по производству кранов

Инвестор планирует запустить предприятие в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

«РусКран» построит в Омске завод по производству мостовых и консольных кранов. Предприятие станет резидентом особой экономической зоны «Авангард». Проект обсудили на прошедшем заседании областного инвесткомитета, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Компания планирует завершить строительства завода до середины 2027 года. Инвестиции в проект составят более 300 млн рублей. Предприятие позволит создать более 85 новых рабочих мест.

На заседании инвесткомитета также обсудили ход двух ранее одобренных проектов — многофункциональный комплекс с гостиницей и банный комплекс.

«Рассмотрели также ход реализации проекта по созданию многофункционального комплекса с гостиницей. Инвестором выбран участок под строительство комплекса на омском левобережье. Еще один проект в Кировском округе по строительству банного комплекса находится на этапе согласования земельных вопросов, в частности проекта планировки территории», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что инвестор готов вложить в банный комплекс на Левобережье порядка 700 млн рублей.