На окраине Омска за 300 млн рублей построят завод по производству кранов

«Рассмотрели также ход реализации проекта по созданию многофункционального комплекса с гостиницей. Инвестором выбран участок под строительство комплекса на омском левобережье. Еще один проект в Кировском округе по строительству банного комплекса находится на этапе согласования земельных вопросов, в частности проекта планировки территории», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.