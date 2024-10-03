Улетающих на зимовку лебедей заметили 2 октября в Петербурге

В среду, 2 октября, в Петербурге заметили миграцию лебедей, улетающих в теплые края на зимовку. В качестве остановочных пунктов птицы выбирают небольшие водоемы, поля, а также берега залива и Ладоги. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
— В Северной столице можно встретить три вида лебедей: шипуна, кликуна и малого (тундрового) лебедя. Каждому из них нужны свои условия для гнездовья, — рассказали в канале.
Так, лебедь-шипун — самый крупных из этих трех видов — выбирает для гнездовья остров Котлин, в последние годы небольшие группы зимуют в Ленобласти. Малый лебедь обычно гнездует в тундре Евразии до Чукотки, а в Петербурге и Ленобласти появляется лишь во время сезонных миграций. Что касается кликуна, то эта птица исчезла с большинства водоемов нашего региона. Однако в последние годы ситуация немного улучшилась.