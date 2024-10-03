Улетающих на зимовку лебедей заметили 2 октября в Петербурге

Так, лебедь-шипун — самый крупных из этих трех видов — выбирает для гнездовья остров Котлин, в последние годы небольшие группы зимуют в Ленобласти. Малый лебедь обычно гнездует в тундре Евразии до Чукотки, а в Петербурге и Ленобласти появляется лишь во время сезонных миграций. Что касается кликуна, то эта птица исчезла с большинства водоемов нашего региона. Однако в последние годы ситуация немного улучшилась.