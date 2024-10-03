В мэрии Воронежа рассказали об озеленении Петровской набережной

Напомним, что в рамках благоустройства второй очереди на Петровской набережной во второй половине сентября открыли для посещения скейт-парк и памп-трек. Горожане успели оценить их и рады, что в городе появилось еще одно место, где молодежь будет развиваться физически. В День города здесь прогулялся вместе с сыном даже глава города Сергей Петрин.