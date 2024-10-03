В мэрии Воронежа рассказали об озеленении Петровской набережной

Вдоль проезжей части уже можно увидеть 17 рябин, а в самое ближайшее время здесь высадят еще 80. Яблонь высадили уже больше половины — из 140 завезенных на прошлой неделе саженцев, посажено свыше 80-ти. Также набережную будут украшать спиреи различных сортов (серая, березолистная и японская), ивы пурпурные, сосны горные, рябинник, дерен, пузыреплодник, лапчатка, гортензии и можжевельник казацкий.
Напомним, что ранее уже были высажены хвойники и цветы-многолетники. В мэрии рассказали, что на территории второй очереди будет высажено свыше 20 000 кустарников, всего же Петровскую набережную украсит порядка 90 000 растений (среди них 780 — крупномерные деревья и кустарники).
Напомним, что в рамках благоустройства второй очереди на Петровской набережной во второй половине сентября открыли для посещения скейт-парк и памп-трек. Горожане успели оценить их и рады, что в городе появилось еще одно место, где молодежь будет развиваться физически. В День города здесь прогулялся вместе с сыном даже глава города Сергей Петрин.