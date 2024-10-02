Десять спортивных и детских площадок появятся у школы в Серебряном берегу

Согласно проекту, в школе появятся столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 400 мест, два спортзала с раздевалками и душевыми, тренажерный зал и зал для хореографии. На территории школы будут оборудованы шесть спортивных площадок, в том числе универсальная с футбольным полем, комбинированная для игры волейбол и волейбол. Еще на пришкольном участке четыре площадки для подвижных игр для учеников начальных классов.