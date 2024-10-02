Десять спортивных и детских площадок появятся у школы в Серебряном берегу

На территории школы в микрорайоне «Серебряный берег» оборудуют десять игровых и спортивных площадок. Сдать в эксплуатацию образовательное учреждение на 1100 мест планируют в июле 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас на объекте трудятся свыше 70 строителей. Компания-подрядчик ООО «Русстрой» собирается увеличить их количество.
Подрядчик планирует до конца года как минимум возвести стены, крышу, установить окна и двери в четырех блоках школы, а в идеале — во всем здании. Это позволит приступить к отделочным работам в зимнее время.
Согласно проекту, в школе появятся столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 400 мест, два спортзала с раздевалками и душевыми, тренажерный зал и зал для хореографии. На территории школы будут оборудованы шесть спортивных площадок, в том числе универсальная с футбольным полем, комбинированная для игры волейбол и волейбол. Еще на пришкольном участке четыре площадки для подвижных игр для учеников начальных классов.
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег» возобновили в июле этого года после того, как власти нашли нового подрядчика. Напомним, работы на стройплощадке фактически были приостановлены с декабря прошлого года.