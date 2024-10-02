Омские власти утвердили новую награду — нагрудный знак «Герой Омской области»

Звание «Герой Омской области» будут присваивать тем, кто добился особо выдающихся результатов в трудовой или иной деятельности, связанных с обеспечением процветания и благополучие региона. Награды могут быть и удостоены те, кто совершил военный подвиг или геройский поступок, который впоследствии получил общественное признание как в Омской области, так и за ее пределами. Нагрудный знак будет выполнен в форме пятиконечной звезды из золотого металла.