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Омские власти утвердили новую награду — нагрудный знак «Герой Омской области»

Награду будут вручать за особые заслуги перед регионом.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области по предложению губернатора Виталия Хоценко утвердили новую награду. За особые заслуги перед регионом будут присваивать нагрудные знаки «Герой Омской области». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Звание «Герой Омской области» будут присваивать тем, кто добился особо выдающихся результатов в трудовой или иной деятельности, связанных с обеспечением процветания и благополучие региона. Награды могут быть и удостоены те, кто совершил военный подвиг или геройский поступок, который впоследствии получил общественное признание как в Омской области, так и за ее пределами. Нагрудный знак будет выполнен в форме пятиконечной звезды из золотого металла.