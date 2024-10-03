Что можно и нельзя делать в Астафьев день 3 октября, когда узнают погоду на зиму

Не следует как дарить, так и принимать подарки. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Не рекомендуется, чтобы за столом 3 октября находилось 13 человек. День не подходит для покупки вещей: постельного белья, одежды. Согласно приметам, они быстро придут в негодность.