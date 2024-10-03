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Что можно и нельзя делать в Астафьев день 3 октября, когда узнают погоду на зиму

Узнали приметы и запреты на 3 октября, когда празднуют Астафьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 октября вспоминает святого Евстафия (Астафия) Плакиду. В народе принято отмечать Астафьев день, или день Астафия Ветряка. В указанный день по ветру предсказывали погоду на зиму.

Что нельзя делать 3 октября

Не следует как дарить, так и принимать подарки. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. Не рекомендуется, чтобы за столом 3 октября находилось 13 человек. День не подходит для покупки вещей: постельного белья, одежды. Согласно приметам, они быстро придут в негодность.

Что можно делать 3 октября

В указанный день старались мыть зеркала, а также окна. А еще проветривали постельное белье, одежду. Предки верили, что ветер может выдуть все горести и печали.

Согласно приметам, северный ветер предупреждает про стужу. В том случае, если дует южный ветер, то ждали теплую зиму. Западный ветер указал про влажную зиму. Если ветер восточный, то зима окажется солнечной и морозной.