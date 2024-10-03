Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 90% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

«Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +18; днем +21…26, в горах +14…19», — отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12; днем +23…25.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5−10 м/с, днем южный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +15…17 градусов, днем поднимутся до отметки +25.