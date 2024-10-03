Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

«Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +18; днем +21…26, в горах +14…19», — отметили синоптики.