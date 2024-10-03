Жительница Израиля заявила, что у населения выработался иммунитет к ракетным атакам

А поскольку находилась в закрытой комнате, ничего не видела. Все это время я заходила в этот израильский Telegram-канал и там было написано не выходить, пока не скажут. Но у меня две собаки, они сидеть не могут, поэтому минут через 20 с момента последней сирены я решила выйти с ними погулять. Я успела сделать небольшой кружок вокруг соседних домов, и где-то на половине пути мне опять пришло это сообщение с мерзким писком. Будучи уже наученной своим предыдущим опытом, я решила, что надо опять рвать в бомбоубежище. Когда я прибежала домой и решила все-таки прочитать сообщение, оказалось, что оно было о том, что из убежища как раз можно выходить. В принципе на этом все и закончилось.