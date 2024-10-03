Карман оттянет: килограммовая монета и надувная обезьянка за ₤10 млн

В истории торгов это далеко не самое дорогое изделие из жадеита. В 2022-м похожее колье (правда, с пряжкой, в которой использовались не только бриллианты, но и рубин) ушло с молотка примерно за $3,6 млн. А за кулон в оправе из белого золота и с креплением из небольшого бриллианта состоятельный коллекционер в прошлом году выложил почти $3 млн.