Культурная неделя: выбор «Известий»

У Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, но теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнет» и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить, — это Стас. Он постой шахтер, мечтающий переехать на море, и никогда не парился на тему экологии, но именно ему начинает слышаться голос Земли. Это произошло, когда дерзкая экоактивистка Лена решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты, из-за чего произошел обвал, который засыпал Стаса.