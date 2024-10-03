Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 октября 2024

Погода в Иркутске 3 октября 2024 обещает небольшой дождь и мокрый снег. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, будет облачно, но может выглянуть солнце. Температура днем поднимется до +9, ночью похолодает до +4.
Погода в Иркутске 3 октября 2024
— Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь, мокрый сне, в течегние суток в центральных, южных, северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки, — рассказывают синоптики.
В регионе шкала термометра поднимется до +9, если солнце так и не появится, то до +2. Ночью могут быть заморозки, до −5 градусов. Порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 3 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Республике Бурятия грузовой поезд сбил КАМАЗ.