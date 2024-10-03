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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 октября 2024

Дождь с мокрым снегом и до +9 ожидается в Иркутске 3 октября
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 3 октября 2024 обещает небольшой дождь и мокрый снег. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, будет облачно, но может выглянуть солнце. Температура днем поднимется до +9, ночью похолодает до +4.

Погода в Иркутске 3 октября 2024

— Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь, мокрый сне, в течегние суток в центральных, южных, северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки, — рассказывают синоптики.

В регионе шкала термометра поднимется до +9, если солнце так и не появится, то до +2. Ночью могут быть заморозки, до −5 градусов. Порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 3 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Республике Бурятия грузовой поезд сбил КАМАЗ.