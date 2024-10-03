В правительстве Иркутской области обсудили инвестиционные возможности Усть-Кута

В рамках Байкальского риск-форума, который проходит в Иркутске с 1 по 4 октября, поговорили об инвестиционных возможностях Усть-Кута. Инициаторами мастер-плана стала группа компании ИНК при поддержке правительства Иркутской области.
Усть-Кутское муниципальное образование — это опорная территория региона и один из крупнейших транспортно-промышленных узлов Приангарья. Благодаря проекту по строительству завода полимеров появляются новые возможности, места для рабочих. Это масштабный проект по налоговой отдаче.
— Сейчас растет потребность в ускоренном развитии, которая необходима для повышения качества жизни населения. Работают над тем, чтобы включить Усть-Кут в перечень 200 городов страны, для которых, в соответствии поручением президента РФ, должен быть разработан мастер-план, — рассказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Напомним, в декабре прошлого года подписали соглашение о разработке мастер-плана Усть-Кутского района. Пытаются создать благоприятные условия для развития бизнеса и улучшить качество жизни населения. Сейчас работают над объединением интересов, возможностей бизнеса и органов власти. Все это необходимо для развития территории.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье думают над введением студенческого материнского капитала.