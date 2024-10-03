В правительстве Иркутской области обсудили инвестиционные возможности Усть-Кута

— Сейчас растет потребность в ускоренном развитии, которая необходима для повышения качества жизни населения. Работают над тем, чтобы включить Усть-Кут в перечень 200 городов страны, для которых, в соответствии поручением президента РФ, должен быть разработан мастер-план, — рассказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.