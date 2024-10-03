Пенсионеры из Иркутской области узнали о финансовой грамотности

— В Иркутской области чемпионат прошел второй раз. Всего в 2024 в нем приняли участие 56 регионов страны и более трех тысяч человек. В последнее время необходимость таких мероприятий выросла, так как стало больше телефонных мошенников, — рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.