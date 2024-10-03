Пенсионеры из Иркутской области узнали о финансовой грамотности

Более 40 пенсионеров из Приангарья приняли участие в чемпионате по финансовой грамотности. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, пожилые люди решали задачи и кроссворды, прошли тестирование на знание основ управления личными финансами, послушали лекции о том, как лучше управлять деньгами.
— В Иркутской области чемпионат прошел второй раз. Всего в 2024 в нем приняли участие 56 регионов страны и более трех тысяч человек. В последнее время необходимость таких мероприятий выросла, так как стало больше телефонных мошенников, — рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.
Большинство участников — женщины, самой старшей из них — 85 лет. В чемпионате выявили трех победителей, им вручили ценные призы, остальные получили памятные подарки. Также состоялся праздничный концерт.
23 октября лидеры регионального этапа чемпионата поучаствуют во всероссийском соревновании и поборются за главные призы. Он будет проходить в онлайн-формате.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье родилось почти 150 тысяч поросят с начала 2024.