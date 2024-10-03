ВОЗ заявила об угрозе вируса Марбург: с ним работают новосибирские ученые

«Николай Устинов, мой коллега, погиб от Марбурга. 30 апреля 1988 года во время выполнения реальной работы, в которой участвовал молодой сотрудник, Устинов помогал ему и подставил руку под зараженное животное. Это была инфицированная морская свинка, из сердца которой надо было взять кровь. Игла прошла насквозь и уколола Устинова в ладонь. Так он и заразился. Он был сразу изолирован. И вскоре после мучительного течения болезни умер. Второй случай — это Сергей Визунов. Тоже заражение во время работы с вирусом. Это произошло в 1990 году. Он очень долго, около полугода, провел в изоляторе. Потому что после того, как он пошел на поправку, была повторная волна заболевания, очень тяжелая. Но Сергей выжил».