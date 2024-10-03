ВОЗ заявила об угрозе вируса Марбург: с ним работают новосибирские ученые

Всемирная организация здравоохранения сообщила об угрозе новой эпидемии, вызванной вирусом Марбург. В Руанде зарегистрировано 26 случаев заболевания. Восемь человек уже умерли. По оценке экспертов ВОЗ, риск глобального распространения вируса остается низким, но на национальном и региональном риски оцениваются как очень высокие. BFM-Новосибирск рассказывает историю работы с этим вирусом в новосибирских лабораториях.
Вирус Марбург относится к семейству филовирусов, как и более известный вирус Эбола. В организм человека вирус Марбург чаще всего попадает через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Он передается от больного человека через кровь, слюну, мочу, сперму, рвоту. Заболевание начинается с симптомов, характерных для многих диагнозов — головная боль, повышение температуры, першение и боль в горле
Первые случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург были зарегистрированы в 1967 году. С тех пор было зарегистрировано 19 вспышек. Большая часть из них происходила в странах Африки. Единичные завозные случаи фиксировались в Германии, Югославии, США. В России было два случая заражения вирусом Марбург и они оба произошли в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Заразившиеся работали в лаборатории, которая изучает особо опасные инфекции. Подробности этих трагических историй BFM-Новосибирск рассказывал бывший сотрудник «Вектора» вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов:
«Николай Устинов, мой коллега, погиб от Марбурга. 30 апреля 1988 года во время выполнения реальной работы, в которой участвовал молодой сотрудник, Устинов помогал ему и подставил руку под зараженное животное. Это была инфицированная морская свинка, из сердца которой надо было взять кровь. Игла прошла насквозь и уколола Устинова в ладонь. Так он и заразился. Он был сразу изолирован. И вскоре после мучительного течения болезни умер. Второй случай — это Сергей Визунов. Тоже заражение во время работы с вирусом. Это произошло в 1990 году. Он очень долго, около полугода, провел в изоляторе. Потому что после того, как он пошел на поправку, была повторная волна заболевания, очень тяжелая. Но Сергей выжил».
Оба этих случая довольно подробно описаны в публикациях, размещенных в открытых источниках. Но подробности исследований, над которыми работали ученые, предпочитают не раскрывать ни бывшие, ни действующие сотрудники научного центра. При этом вирусологи, в том числе и Александр Чепурнов, признают, что вирус Марбурга в прошлом рассматривался в качестве биологического оружия, и не исключают, что в каких-то странах соответствующие проекты сушествуют.
Известно, что вирус Марбург, как и многие другие вирусы, остаются в коллекции ГНЦ ВБ «Вектор». Его ученые, вместе с коллегами из других новосибирских институтов и НГУ ведут исследования, которые в будущем могут позволить создать лекарство против геморрагической лихорадки Марбург. Так, в 2020 году в научном журнале European Journal of Medicinal Chemistry были опубликованы результаты исследований института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, посвященных разработке ингибиторов филовирусов (Марбург и Эбола) на основе камфоры и борнеола. Производные, полученные химиками, показали противовирусную активность. Четыре соединения были переданы «Вектору» для исследования на натуральном вирусе Марбург. Исследователи сообщали, что эффективность полученных соединений была подтверждена.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о геморрагическом клещевом энцефалите, тайну которого пытаются разгадать новосибирские вирусологи. Также мы публиковали интервью с вирусологом из МГУ, которая оценила вероятность появления биологического оружия.