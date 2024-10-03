Дети вернулись в учебные классы после ремонта крыши в школе № 46 Иркутска

— Подрядчик сорвал установленные сроки, поэтому ремонт не закончили к началу учебного года. В связи с этим ребят пришлось временно распределить по школам № 4 и № 18, чтобы они не пропускали уроки, — пояснила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.