Дети вернулись в учебные классы после ремонта крыши в школе № 46 Иркутска

В школе № 46 областного центра завершили монтаж кровли. Поэтому 2 октября ученики вернулись на занятия, которые сейчас проходят по расписанию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
— Подрядчик сорвал установленные сроки, поэтому ремонт не закончили к началу учебного года. В связи с этим ребят пришлось временно распределить по школам № 4 и № 18, чтобы они не пропускали уроки, — пояснила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.
Предыдущий контракт разорвали, а организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Нашли новых рабочих, которые в кратчайшие сроки привели в порядок крышу. Заключительный этап капитального ремонта кровли состоятся следующим летом, когда школьники уйдут на каникулы.
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