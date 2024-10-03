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Дети вернулись в учебные классы после ремонта крыши в школе № 46 Иркутска

Подрядчик сорвал установленные сроки и не закончил ремонт к началу осени.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 46 областного центра завершили монтаж кровли. Поэтому 2 октября ученики вернулись на занятия, которые сейчас проходят по расписанию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

— Подрядчик сорвал установленные сроки, поэтому ремонт не закончили к началу учебного года. В связи с этим ребят пришлось временно распределить по школам № 4 и № 18, чтобы они не пропускали уроки, — пояснила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.

Предыдущий контракт разорвали, а организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Нашли новых рабочих, которые в кратчайшие сроки привели в порядок крышу. Заключительный этап капитального ремонта кровли состоятся следующим летом, когда школьники уйдут на каникулы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье прошел чемпионат по финансовой грамотности среди пенсионеров.

образование