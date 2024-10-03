День среднего профессионального образования отметили в Приморье

"Появление отдельной даты, посвященной среднему специальному образованию, говорит о важности рабочих специальностей для развития нашего государства, — считает депутат Александр Захаров. — В последние годы популярность профессионального образования растет, учиться в колледжи идут выпускники не только девятых, но и одиннадцатых классов. Я был в этом году на празднике в честь Дня знаний в Дальневосточном техническом колледже в Уссурийске. Приятно, что каждый год количество студентов растет, и в этом году были побиты очередные рекорды по набору.