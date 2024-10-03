День среднего профессионального образования отметили в Приморье. Учащихся и педагогов колледжей и профессиональных училищ поздравили председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис и депутат краевого парламента Александр Захаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
День среднего профессионального образования был установлен в 2022 году Указом президента России Владимира Путина и отмечается ежегодно 2 октября. Сегодня в системе среднего профобразования в Приморье учится 48 800 студентов. Финансирование СПО в рамках государственной программы «Образование» выросло с 2,3 млрд рублей в 2021 году до 5,3 млрд рублей в 2024 году.
Приморье активно участвует в программе «Профессионалитет», на базе колледжей продолжается создание профессионально-образовательных кластеров. Колледжи, техникумы, училища готовят специалистов-практиков, квалифицированных рабочих, служащих среднего звена, активно пополняют экономику рабочими кадрами, востребованными на рынке труда.
"Выпускники понимают, что уже есть вполне серьёзные работодатели, кто не просто готов взять на работу молодого специалиста, а и вырастить его за годы учёбы под особенности своего предприятия. И связка СПО и бизнеса становится всё прочнее.
"Появление отдельной даты, посвященной среднему специальному образованию, говорит о важности рабочих специальностей для развития нашего государства, — считает депутат Александр Захаров. — В последние годы популярность профессионального образования растет, учиться в колледжи идут выпускники не только девятых, но и одиннадцатых классов. Я был в этом году на празднике в честь Дня знаний в Дальневосточном техническом колледже в Уссурийске. Приятно, что каждый год количество студентов растет, и в этом году были побиты очередные рекорды по набору.
В крае проходят конкурсы профессионального мастерства, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году я принял участие в церемонии награждения участников краевого конкурса «Абилимпикс», поразился масштабами его проведения и количеством участников. Благодарю всех педагогов и наставников, которые трудятся в системе среднего профессионального образования. Вы учите парней и девушек быть настоящими мастерами своего дела, передаете богатый практический опыт, сохраняете традиции ответственного отношения к труду и дисциплине".
В ходе праздничного собрания Александр Захаров вручил награды краевого парламента работникам СПО. За добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и активную жизненную позицию Благодарностями Законодательного собрания Приморского края отмечены Татьяна Боголюбова, преподаватель Автомобильно-технического колледжа, Нина Горох, директор Уссурийский колледжа технологии и управления и Алексей Куценко, директор Уссурийского агропромышленного колледжа.