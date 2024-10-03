Работы на теплосетях: когда горячая вода вернется в дома жителей Владивостока?

Жители Владивостока массово жалуются на отсутствие горячего водоснабжения в домах. В некоторых районах ГВС нет уже больше недели. В АО «ДГК» сообщили, когда ждать возвращения горячей воды, а также причины отключений, сообщает ИА PrimaMedia.