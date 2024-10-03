Работы на теплосетях: когда горячая вода вернется в дома жителей Владивостока?

Жители Владивостока массово жалуются на отсутствие горячего водоснабжения в домах. В некоторых районах ГВС нет уже больше недели. В АО «ДГК» сообщили, когда ждать возвращения горячей воды, а также причины отключений, сообщает ИА PrimaMedia.
В дальневосточной столице завершен третий этап гидравлических испытаний. Сейчас по его итогам специалисты выполняют ремонтные работы на сетях. Также энергетики проводят плановые перекладки участков магистральных теплотрасс. Это и является причиной массовых отключений горячего водоснабжения.
В АО «ДГК» корр. ИА PrimaMedia сообщили, когда ждать возвращения горячей воды в дома жителей Владивостока.
Так, 5 октября подача ГВС возобновится по адресам:
Абрекская, 8 В,
Академический, 2,
Дальзаводская: 17, 21, 27, 31,
Карла Либкнехта, 10а,
Маньчжурская, 15,
Махалина: 3а, 11а,
Металлистов: 3, 5,
Муравьева-Амурского: 5, 7/9, 15/17,
Пушкинская: 34, 40, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109,
Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87 В, 88, 103, 105, 105а, 106, 109, 109а, 109з, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173,
Славянская, 17,
Тунгусская: 10, 10а, 12,
Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26,
Володарского: 1, 3а, 8, 8а,
Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 35, 35а, 39, 41а, 45,
Корабельная Набережная, 10,
Лазо: 4, 6,
Петра Великого: 3, 3/б,
Почтовый: 7, 7а, 9,
Уборевича: 6а, 10/4, 10а, 10б, 12, 15, 17,
40 лет ВЛКСМ: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у,
Борисенко: 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 20, 22, 28, 30, 32,
Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22,
Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Нестерова: 3, 5,
Промышленная, 2,
Сафонова: 2, 4, 6,
Связи: 3, 5,
Талалихина: 1, 2, 3, 5, 12,
Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27.
8 октября горячая вода появится по адресам:
Светланская: 4, 6, 8, 8а, 10,
Тигровая: 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26,
Океанский, 121а,
Острякова: 26, 28,
Вязовая, 9у,
Кипарисовая: 14, 16, 18, 20,
Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17,
Олега Кошевого: 3, 5, 7, 26а.
А 16 октября горячее водоснабжение вернется к жителям:
Амурской: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33,
Океанского: 7, 8, 10б, 12, 83, 85, 87, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109,
Острякова: 27, 44,
Садовой: 12, 22, 25, 25/., 27,
Хабаровской: 15, 17, 19, 21, 23, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 34а,
Пограничной: 12а, 12б,
Семеновской: 3, 7, 9б, 20, 25а, 30, 32, 34,
Карьерной: 1, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3а, 52, 52.,
Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17,
Снеговой: 13, 30, 42а, 74, 79, 123, 125,
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54 В, 56, 56а, 56 В, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72,
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г, 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
Баляева: 21, 23, 25, 27у, 46, 48, 50, 50 В, 52, 54, 56 58,
Котельникова: 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30,
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1,
Луговой: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52 г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83 В, 85, 85а,
Сабанеева: 8, 11, 13, 14 В, 15, 15/1, 16, 16 В, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24,
Сельской: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12,
Флотской, 37/39,
Марченко: 15, 32,
Батарейной, 2,
Западной, 13,
Вострецова: 2, 4а, 6 В, 8 В, 10б, 10 В, 12,
Кирова: 30, 42, 44, 44а,
Магнитогорской: 7, 9, 11, 11у, 13,
Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Адмирала Фокина: 1, 16а, 20, 22, 23, 24 В, 25, 27, 29, 31,
Алеутской: 2, 4, 10а, 12а, 16, 24,
Береговой: 3, 3/., 6, 8,
Корабельной Набережной, 7,
Ланинского, 4/стр.: А,
Светланской: 15, 17, 22, 29, 31, 31/0, 33, 35, 36, 38, 41,
Трудовой, 13,
Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а,
Фонтанной, 51/лит.: А,
Бородинской: 23/9, 25,
Давыдова: 28, 28а, 28б, 28 В, 30, 30а, 32, 34,
Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5 В, 7,
Русской: 41 В, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 68/1, 68а, 70, 70а, 72, 72а, 74,
Борисенко: 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 110,
Монтажной: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а,
Нарвской: 6, 13,
Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53 В, 55, 57,
Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 37,
Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39,
Сахалинской: 32а, 32б,
Строительной 2-ой: 21, 25, 27,
Строительной 3-ей, 12.