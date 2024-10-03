В Усть-Илимском районе ввели карантин из-за большого черного елового усача

В Усть-Илимском районе Иркутской области с 1 октября введен карантинный фитосанитарный режим. Причиной стало нашествие больших черных еловых усачей, которые разносят патоген. Он опасен для хвойных деревьев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.