В Усть-Илимском районе ввели карантин из-за большого черного елового усача

В Усть-Илимском районе Иркутской области с 1 октября введен карантинный фитосанитарный режим. Причиной стало нашествие больших черных еловых усачей, которые разносят патоген. Он опасен для хвойных деревьев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Насекомые охватили почти 750 гектаров леса. Карантинную фитосанитарную зону ввели в Северном лесничестве на площади 5 695 гектаров. Специалисты уничтожат вредителей.
— Большие черные усачи являются серьезной угрозой для хвойных деревьев. Жуки повреждают их побеги и ослабляют крону, что позже делает древесину непригодной для использования, — рассказывают в агентстве.
Помимо этого насекомые переносят сосновую стволовую нематоду, а она вызывает массовое увядание хвойных деревьев. Проникает в здоровые растения через раны, которые и наносят жуки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за частичной гибели урожая в Чунском районе ввели режим ЧС.