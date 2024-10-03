В четверг на Южном Урале будет до +17 градусов

Температура воздуха днем составит от +12 до +17 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 3 октября, у Агнии, Александра, Андрея, Валентина, Василия, Владимира, Даниила, Иосифа, Кондрата, Константина, Лаврентия, Нестора и Петра.
Между прочим, 3 октября 2024 года отмечают день Астафия Ветряка. Согласно народным приметам, сегодня под запретом бранные слова. Дело в том, что они принесут вред тому, кто их скажет.