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В четверг на Южном Урале будет до +17 градусов

В четверг, 3 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +12 до +17 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 3 октября, у Агнии, Александра, Андрея, Валентина, Василия, Владимира, Даниила, Иосифа, Кондрата, Константина, Лаврентия, Нестора и Петра.

Между прочим, 3 октября 2024 года отмечают день Астафия Ветряка. Согласно народным приметам, сегодня под запретом бранные слова. Дело в том, что они принесут вред тому, кто их скажет.