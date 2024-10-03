На аукционе будет продана монета весом 1 кг

На нумизматических торгах аукционного дома «Редкие монеты» 5 октября будет продана медная монета весом более 1 кг (1027,12 г). Она была изготовлена в первой половине XIX века тиражом около 50 экземпляров специально для коллекционеров и не поступала в обращение. Монета повторяет редчайший Сестрорецкий рубль 1771 года, выпущенный всего в пяти экземплярах.