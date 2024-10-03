Омский ТЮЗ вновь не откроют в срок

Омский театр юного зрителя не готов принять посетителей. Сроки сдачи объекта вновь переносят. На этот раз, согласно новым данным сайта госзакупок, открыть обновлённый театр планируют в декабре 2024 года.
Изначально сдать объект должны были в декабре 2023 года. Однако уже при выполнении работ выявили дополнительные недочёты, которые пришлось вносить в проект и увеличивать его стоимость. Цена контракта изначально составляла 562 млн рублей, затем выросла до 792 млн рублей. Ремонт ведёт ООО «Стройцентр-Иркутск».
Напомним, что в середине сентября строители всё же завершили обустройство Городского сада, который прилегает к Омскому ТЮЗу.