Омский ТЮЗ вновь не откроют в срок

Изначально сдать объект должны были в декабре 2023 года. Однако уже при выполнении работ выявили дополнительные недочёты, которые пришлось вносить в проект и увеличивать его стоимость. Цена контракта изначально составляла 562 млн рублей, затем выросла до 792 млн рублей. Ремонт ведёт ООО «Стройцентр-Иркутск».