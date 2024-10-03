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В Росгидрометцентре дали прогноз, какой будет зима в Омске

Аномальных морозов не ожидается.

Погода в Трентоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1 Омск

В Гидрометцентре РФ опубликовали вероятностный прогноз температурного режима в России на период с октября по март 2024/2025 года. Судя по прогнозу синоптиков, омичей ожидает довольно мягкая зима. Аномальных морозов не предвидится, а некоторые месяцы будут теплее обычной нормы.

Так, аномально тёплый октябрь синоптики прогнозируют на большей части территории страны. Ноябрь будет в пределах нормы, а декабрь снова окажется аномально тёплым.

В январе и феврале температурный режим в Омской области будет близок к средним многолетним значениям. С учётом, что январь считается самым холодным месяцем в году, можно сделать выводы, что аномальных морозов этой зимой не ожидается.

Добавим, что для декабря норма среднесуточной температуры в Омске составляет −13.9 градусов, для января −16,9, а для февраля −14,6.

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