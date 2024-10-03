За людьми с такими специальностями работодатели охотятся в Приморье

«На одну вакансию в Приморском крае сейчас приходится, в среднем, 2,5 резюме (в целом по стране — 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4−7,9 резюме на вакансию. Это означает, что “рынок соискателя” сохраняется», — сообщили в пресс-службе Hh.ru.
Самые дефицитные специальности на сегодняшний день в Приморском крае — токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Резюме на одну вакансию — всего 0,8. В таком же положении еще две специальности: оператор производственной линии и слесарь-сантехник.
Нужны в Приморье и врачи: резюме на одну вакансию тоже мало — 0,9. Остро требуются также администраторы магазинов, монтажники, штукатуры, продавцы, повара и медицинские представители.
Среди дефицитных работников специалисты также называют автомехаников, операторов станков с ЧПУ и электромонтажников. Как правило, на одну вакансию с такими профилями приходится чуть более одного резюме соискателя.
Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата во Владивостоке оказалась на уровне 94 тысяч рублей, что выше, чем в соседнем Хабаровске. При этом цены во Владивостоке довольно высокие, что снижает покупательскую способность местных жителей.