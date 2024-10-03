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За людьми с такими специальностями работодатели охотятся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ФедералПресс. Приморцам перечислили самые актуальные вакансии: работодатели не могут найти сотрудников в этих сферах и готовы бороться за соискателей. В списке оказалось 20 профессий.

Источник: Freepik

«На одну вакансию в Приморском крае сейчас приходится, в среднем, 2,5 резюме (в целом по стране — 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4−7,9 резюме на вакансию. Это означает, что “рынок соискателя” сохраняется», — сообщили в пресс-службе Hh.ru.

Самые дефицитные специальности на сегодняшний день в Приморском крае — токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Резюме на одну вакансию — всего 0,8. В таком же положении еще две специальности: оператор производственной линии и слесарь-сантехник.

Нужны в Приморье и врачи: резюме на одну вакансию тоже мало — 0,9. Остро требуются также администраторы магазинов, монтажники, штукатуры, продавцы, повара и медицинские представители.

Среди дефицитных работников специалисты также называют автомехаников, операторов станков с ЧПУ и электромонтажников. Как правило, на одну вакансию с такими профилями приходится чуть более одного резюме соискателя.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата во Владивостоке оказалась на уровне 94 тысяч рублей, что выше, чем в соседнем Хабаровске. При этом цены во Владивостоке довольно высокие, что снижает покупательскую способность местных жителей.

занятость