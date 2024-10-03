За людьми с такими специальностями работодатели охотятся в Приморье

«На одну вакансию в Приморском крае сейчас приходится, в среднем, 2,5 резюме (в целом по стране — 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4−7,9 резюме на вакансию. Это означает, что “рынок соискателя” сохраняется», — сообщили в пресс-службе Hh.ru.