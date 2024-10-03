Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев этой осенью

Стоит отметить, что это не последний случай замены выходного дня в этом году. На основании того же правительственного постановления «красный день календаря» перенесен с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. Поэтому накануне Нового года жителей России ждет еще одна длинная рабочая неделя.