Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев этой осенью

В конце октября — начале ноября новосибирцев, как и всех жителей России ожидает длинная рабочая неделя. Трудиться придется шесть дней.
4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому этот день объявлен выходным. При этом приходится он на понедельник.
В результате рабочими станут дни с 28 октября по 2 ноября включительно. В соответствии с Постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году», выходной с субботы 2 ноября переносится на вторник 30 апреля. Таким образом, получается шестидневная рабочая неделя. Производственный календарь-2024 опубликован на сайте Госдумы.
Стоит отметить, что это не последний случай замены выходного дня в этом году. На основании того же правительственного постановления «красный день календаря» перенесен с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. Поэтому накануне Нового года жителей России ждет еще одна длинная рабочая неделя.
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Иван ЛУДНОВ.