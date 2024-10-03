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Четыре ученика омских школ едут в «Артек» бороться за миллион

Ученики четырёх школ Омска вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Источник: Аргументы и факты

В Международном детском центре «Артек» пройдёт финал очередного этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена».

По итогам ряда состязаний, в финал прошли и омские школьники. По данным пресс-службы администрации Омска, финалистами стали: Антон Трушин из гимназии № 43, Полина Дунаева из школа № 142, Ольга Полунина из школы № 55 и Елизавета Ковалева — лицей РЖД № 8.

Творческие испытания для них разработали специалисты проекта «Движение Первых» и Росмолодёжь.

В рамках конкурса участники на реализацию своих проектов могут получить до миллиона рублей.

Ране мы писали, как в Омске останавливался поезд с победителями пятого сезона «Большой перемены».

образование