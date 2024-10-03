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Новосибирские ученые исследуют смертельный вирус Марбург

В Африке произошла вспышка опасного вируса Марбург, 8 человек уже погибли.

Источник: ThisisEngineering

Руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов рассказал о работе с этой инфекцией.

Вирус Марбург передается при прямом контакте с зараженной жидкостью (кровь, слюна, сперма и т. д.). У зараженных начинается сильнейшая геморрагическая лихорадка (массированные кровотечения), обычно человек умирает на 2-ой неделе. Исход болезни летальный почти в 90% случаев.

Эксперты ВОЗ предупреждают, что шанс глобального распространения вируса низкий, а вот на национальном и региональном уровнях — очень высокий.

Вирус Марбург был зарегистрирован в 1967 году. В России было всего 2 случая заражения, оба из них — в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» при проведении испытаний. Возможно, благодаря тому, что вирус попал, как это ни трагично, к профессионалам, не началась эпидемия.

Оба зараженных — коллеги Александра Чепунова. Николай Устинов заразился вирусом, когда у морской свинки брали кровь для изучения инфекции — он укололся иглой. Мужчину сразу изолировали, спустя некоторое время ученый скончался. Сергей Визунов заразился в 1990 году, исследователя тоже изолировали сразу. К счастью. мужчина смог перенести заболевание и выжил.

«Вирус Марбург, как и многие другие вирусы, остаются в коллекции ГНЦ ВБ “Вектор”. Его ученые, вместе с коллегами из других новосибирских институтов и НГУ ведут исследования, которые в будущем могут позволить создать лекарство против геморрагической лихорадки Марбург», — пишет BFM-Новосибирск.

здоровье