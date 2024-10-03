Новосибирские ученые исследуют смертельный вирус Марбург

Вирус Марбург был зарегистрирован в 1967 году. В России было всего 2 случая заражения, оба из них — в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» при проведении испытаний. Возможно, благодаря тому, что вирус попал, как это ни трагично, к профессионалам, не началась эпидемия.