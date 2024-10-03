В тренерский штаб «Авангарда» войдёт экс-тренер «Сибири»

В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера в «Сибири», в этом сезоне клуб не продлил с ним контракт. Также Александр Завьялов работал в тренерских штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура» и «Витязя». С 2019 года тренер не задерживался в клубах, которые тренировал, больше чем на сезон.