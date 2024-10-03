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В тренерский штаб «Авангарда» войдёт экс-тренер «Сибири»

Он был ассистентом главных тренеров в «Ак Барсе», «Торпедо» и «Тракторе».

Источник: Om1 Омск

В телеграм-канале «Трансферы КХЛ Хоккей» сообщили о возможных изменениях в тренерском штабе «Авангарда». В состав тренеров планируют включить 54-летнего Александра Завьялова.

В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера в «Сибири», в этом сезоне клуб не продлил с ним контракт. Также Александр Завьялов работал в тренерских штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура» и «Витязя». С 2019 года тренер не задерживался в клубах, которые тренировал, больше чем на сезон.

Официальной информации об изменениях в тренерском штабе «Авангарда» ещё не было. Отметим, что «Авангард» в 11 играх с начала регулярного чемпионата потерпел семь поражений. На счету подопечных Сергея Звягина всего четыре победы.

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