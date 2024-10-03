Работаем над бросками: Андрей Мартемьянов прокомментировал матч хабаровского «Амура» с «Ак Барсом»

Похоже, «Амур» понемногу превращается в выездную команду. Почему-то сейчас именно на чужом льду хоккеисты играют самоотверженнее и забивают больше. Напомним начало чемпионата, когда из первой же выездной серии из четырех матчей хабаровчане привезли четыре очка из восьми возможных. Затем был довольно продолжительный период домашних игр, и тут неудача шла за неудачей. В самоотверженности парней не упрекнешь, но вот забитых голов не хватило, чтобы победить в четырех встречах из пяти. Где-то вообще забить не удалось, где-то пропустили столько, что отыграться было нереально.
Итог сентября — 6 набранных очков за 9 матчей и 11 место из 12 в турнирной таблице конференции «Восток». Хуже «Амура» в чемпионате пока выступают только «Сочи» и «Барыс». Болельщики со стажем скажут: не удивительно, мы так каждую осень начинаем. Так и есть, но хотелось бы все-таки однажды удивиться и с самого старта сезона поверить в выполнение задачи (если ее еще не отменили в кулуарах попечительского совета) на 2026 год. Октябрь начался с еще одной выездной серии — «Амур» отправился в Республику Татарстан, в Казань и Нижнекамск, где проведет в общей сложности четыре матча. Потом ненадолго домой, затем снова в турне. Поездить в этом месяце придется много.
«Ак Барс» — первый соперник «Амура» в этой поездке, один из лидеров «Востока». Команда провела 9 игр, заработав 14 очков. Не набирал баллов он только в двух матчах. Мало того, до прибытия хабаровчан в Казань «барсы» одержали уже шесть побед подряд. Учитывая репутацию «Амура», заработанную в конце прошлого сезона, тренерский штаб не стал рисковать и поставил защищать ворота Амира Мифтахова — голкипера номер один в рейтинге КХЛ по проценту отраженных бросков и номер два по коэффициенту надежности. Что касается «тигров», то в раму встал проверенный Игорь Бобков.
Второй период прошел в равной борьбе, команды по разу поиграли в неравных составах, но счет от этого не изменился. В от третий период начался для хабаровчан очень неприятно — на 47-й минуте Семён Терехов сравнял счет. Замысловатая комбинация, во время которой нападающие «Ак Барса» чувствовали себя в зоне «Амура» как дома, привела к неминуемому голу. Борьба обострилась, и тут за три с половиной минуты Александр Хохлачёв за подножку садится в штрафной бокс. Надо ли говорить, что таких подарков сопернику такого уровня делать никак нельзя?
«Барсы» мобилизовались и на 58-й минуте смогли реализовать преимущество в численности и выйти вперед. У «Амура» оставалось всего 2 минуты 10 секунд для того, чтобы попытаться спастись. И тут последовало алаверды от Казани — Илья Сафонов уходит в бокс за блокировку. Тренерский штаб «Амура» берет тайм-аут и выпускает шестого игрока на площадку, сажая Игоря Бобкова на скамейку. Оставалось всего две секунды до сирены, когда Александр Гальченюк спас свою команду от поражения в основное время — 2:2. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались игроки «Ак Барса».
«Равная игра была на протяжении двух периодов. Забили, стали играть по счету, но немного не получилось. Ненужное удаление нас подкосило, пропустили гол. У нас не очень завидное положение в турнирной таблице, поэтому команда шла до конца. Благодарен парням за самоотдачу, набранное сегодня очко дорогого стоит. Шайба не идет в ворота? Да. Повторюсь, благодарен парням, что шли до конца. Нападающие комплексуют, немного переигрывают, ищут лишнюю передачу. Работаем над бросками, на тренировках ребята забивают, в играх пока нет. Шли до конца, пошли ва-банк. У парней было огромное желание отыграться. Хороший гол, трудовой, такие я люблю», — отметил на послематчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Амур».
У команд будет второй шанс выяснить, кто упорнее, уже в пятницу. «Амур» остается в Казани и в пятницу (для хабаровчан в субботу) проведет второй матч с «Ак Барсом».