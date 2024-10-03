Работаем над бросками: Андрей Мартемьянов прокомментировал матч хабаровского «Амура» с «Ак Барсом»

Итог сентября — 6 набранных очков за 9 матчей и 11 место из 12 в турнирной таблице конференции «Восток». Хуже «Амура» в чемпионате пока выступают только «Сочи» и «Барыс». Болельщики со стажем скажут: не удивительно, мы так каждую осень начинаем. Так и есть, но хотелось бы все-таки однажды удивиться и с самого старта сезона поверить в выполнение задачи (если ее еще не отменили в кулуарах попечительского совета) на 2026 год. Октябрь начался с еще одной выездной серии — «Амур» отправился в Республику Татарстан, в Казань и Нижнекамск, где проведет в общей сложности четыре матча. Потом ненадолго домой, затем снова в турне. Поездить в этом месяце придется много.