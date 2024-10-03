Напавшие на «Крокус Сити Холл» готовили еще один теракт в России

Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области.