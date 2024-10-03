Новая водоочистная станция обеспечит жителей Дальнегорска качественной питьевой водой

Строительство водоочистной станции продолжается на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорске. Работы ведутся по федеральному проекту «Чистая вода» и народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода». Обеспечить гарантированное водообеспечение населения, восстановление водохранилищ, испытывающих высокую антропогенную нагрузку, повысить эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений — одно из основных направлений народной программы «Единой России».
Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич на объекте проведен капитальный ремонт насосной станции, эксплуатируемой с 1960 года, установлены трансформаторная подстанция и три резервуара для хранения питьевой воды по 700 кубометров каждый.
«Завершаются сборка металлокаркасов здания водоочистной станции производительностью до 10 тысяч кубометров воды в сутки и строительство здания промывных вод. В октябре приступим к установке оборудования. Также продолжается прокладка трубопровода для исходной и очищенной воды», — рассказал руководитель предприятия.
Параллельно с работами в Дальнегорске продолжается строительство магистрального водовода в ЗАТО Фокино. Реконструкция системы водоснабжения обусловлена значительным износом действующего водовода, который эксплуатируется более 40 лет.
«Новый объект строится из современных пластиковых труб, которые прослужат не менее 50 лет. На сегодняшний день проложено 18 км сетей, продолжаются работы по монтажу и спайке труб в направлении Дуная», — отметил Вячеслав Бабич.