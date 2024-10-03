Таланты юных новосибирских художников раскрывают при помощи нацпроекта

«Поддержка творческих одаренных детей является одной из наших важнейших задач. Преподаватели и учащиеся художественных школ и школ искусств Новосибирской области регулярно становятся лауреатами и призерами различных творческих конкурсов. Данный проект является прекрасной возможностью представить свои работы в Новосибирском художественном музее. Для многих это станет удачным стартом в их дальнейшей творческой деятельности», — отметил на открытии Владимир Деев.