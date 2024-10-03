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Таланты юных новосибирских художников раскрывают при помощи нацпроекта

В рамках национального проекта «Культура» в Новосибирском художественном музее открылась областная детская художественная выставка. В этом году она посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого русского живописца, путешественника и писателя Николая Рериха.

На открытии выставки гостей, преподавателей и участников приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. Он отметил важность поддержки молодых талантов в регионе. Организаторами выставки являются министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирское государственное художественное училище.

«Поддержка творческих одаренных детей является одной из наших важнейших задач. Преподаватели и учащиеся художественных школ и школ искусств Новосибирской области регулярно становятся лауреатами и призерами различных творческих конкурсов. Данный проект является прекрасной возможностью представить свои работы в Новосибирском художественном музее. Для многих это станет удачным стартом в их дальнейшей творческой деятельности», — отметил на открытии Владимир Деев.

В экспозиции представлены живописные и графические работы учащихся детских художественных школ и школ искусств Новосибирска и Новосибирской области, посвященные самым разнообразным сюжетным мотивам, в том числе работы, вдохновленные художественным наследием великого русского художника Николая Рериха. В состав жюри выставки вошли заслуженные художники, искусствоведы, специалисты в области художественного образования. Всего жюри отсмотрели 860 живописных и графических произведений. В итоговую экспозицию выставки вошли 182 работы.

Активное участие в конкурсе принимали детские художественные школы и школы искусств Новосибирской области. На выставке можно увидеть работы учащихся из Бердска, Краснообска, Искитима, Кольцово, Куйбышева, Маслянино, Сузуна.

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