Чемпионат России по боксу среди мужчин в Иркутске пройдет с 3 по 12 октября

Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске стартует 3 октября. Накануне в областном центре прошла жеребьевка боксеров. Уже точно известно, что драться за звание лучших на ринге в Приангарье приехали 343 спортсмена из 65 регионов. Всего будет представлено 13 весовых категорий — от 48 килограммов до 92+. Об этом КП-Иркутск рассказали в Федерации бокса России.
Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске: расписание
Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске среди мужчин начнется 3 октября. Проходить бои будут во Дворце спорта «Труд». Первые поединки стартуют в 14.00, а церемония открытия намечена на 17.00. После нее также сразу запланированы вечерние встречи боксеров на ринге. В общей сложности, в столице Приангарья будет десять дней боев, побед и поражений. Финальные поединки пройдут 11 и 12 октября.
Расписание чемпионата России по боксу среди мужчин 2024 составлено так: с 4 по 9 октября каждый день дневные сессии будут начинаться в 12.00, вечерние — в 17.00. Кто же из участников выйдет в финал престижного турнира, узнаем 10 числа — в четверг состоятся полуфиналы. Начало в 12.00. Финальные бои 11 и 12 октября намечены на 17.00.
Стоит отметить, что такое Иркутск впервые принимает у себя чемпионат России по боксу 2024. Такое событие просто нельзя пропустить всем, кто увлекается спортом. Тем более, что билеты не нужны — вход на Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске для зрителей и болельщиков свободный.
Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске: кто приехал
На чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске приехали 343 боксера из 65 регионов — Санкт-Петербурга, Белгородской области, Красноярского края, республик Чечня, Татарстан, Хакасия
— Вопросы обеспечения безопасности на время проведения чемпионата России проработаны совместно с правоохранительными органами, — рассказал пресс-службе минспорта региона министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. — Кроме самого турнира, запланирована большая программа, включающая проведение мастер-классов для детей, встречи с молодежью и общественными организациями региона, посещение учебных заведений.
Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске, мужчины
Итак, расклад по весовым категориям выглядит так. Выяснять, кто победитель в весе 48 кг станут 12 боксеров, в весе 51 кг — 23. За победу в категории 54 кг поборются 28 участников соревнований, в весе 57 кг — 30.
Лучших выяснят также среди 32 боксеров в весовой категории 60 кг и среди такого же числа спортсменов в весе 63.5 кг. На чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске также зарегистрировались 32 бойца весом в 67 кг и 29 в весе 71 кг. Весовую категорию 75 кг представит 31 человек, а 80 кг — 30. По 20 боксеров будет в весе 86 и 92 кг. Тяжеловесов 92+ приехало 24.
И только 13 из них объявят победителями, еще столько же станут серебряными и бронзовыми призерами.
— Призовой фонд турнира составит 26 миллионов рублей, — рассказали в Федерации бокса России. — Победители получат по 1.5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.