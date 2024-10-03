Чемпионат России по боксу среди мужчин в Иркутске пройдет с 3 по 12 октября

Стоит отметить, что такое Иркутск впервые принимает у себя чемпионат России по боксу 2024. Такое событие просто нельзя пропустить всем, кто увлекается спортом. Тем более, что билеты не нужны — вход на Чемпионат России по боксу 2024 в Иркутске для зрителей и болельщиков свободный.