В Омске выбрали место под завод по строительству кранов

Как рассказали в пресс-службе облправительства, предприятие «Рускран» планирует до середины 2027 года построить в Омске завод грузоподъемного оборудования, который будет выпускать мостовые и консольные краны. Отмечается, что инвестор намерен вложить в строительство 300 млн рублей.