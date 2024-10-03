В Омске выбрали место под завод по строительству кранов

Как рассказали в пресс-службе облправительства, предприятие «Рускран» планирует до середины 2027 года построить в Омске завод грузоподъемного оборудования, который будет выпускать мостовые и консольные краны. Отмечается, что инвестор намерен вложить в строительство 300 млн рублей.
«ООО “РусКран” рассчитывает вести промышленно-производственную деятельность в качестве резидента особой экономической зоны “Авангард”. Паспорт и финансовая модель проекта по результатам оценки Минэкономразвития региона соответствует заявленному статусу. Проект получил высокие баллы. Для внесения резидента в специальный реестр планируется подписание соответствующего трехстороннего соглашения с инвестором», — добавили в облправительстве.
Напомним, о планах ООО «Рускран» на производство в Омске подъемно-транспортного оборудования «СуперОмск» сообщал в апреле 2024 года, когда компания только была зарегистрирована. Ее бенефициаром является известный омский бизнесмен, президент областного Союза предпринимателей Илья Николин.