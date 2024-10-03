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В Омске выбрали место под завод по строительству кранов

В среду, 2 октября 2024 года, инвесткомитет под руководством Виталия Хоценко поддержал проект создания производства грузоподъемного оборудования.

Источник: Reuters

Как рассказали в пресс-службе облправительства, предприятие «Рускран» планирует до середины 2027 года построить в Омске завод грузоподъемного оборудования, который будет выпускать мостовые и консольные краны. Отмечается, что инвестор намерен вложить в строительство 300 млн рублей.

«ООО “РусКран” рассчитывает вести промышленно-производственную деятельность в качестве резидента особой экономической зоны “Авангард”. Паспорт и финансовая модель проекта по результатам оценки Минэкономразвития региона соответствует заявленному статусу. Проект получил высокие баллы. Для внесения резидента в специальный реестр планируется подписание соответствующего трехстороннего соглашения с инвестором», — добавили в облправительстве.

Напомним, о планах ООО «Рускран» на производство в Омске подъемно-транспортного оборудования «СуперОмск» сообщал в апреле 2024 года, когда компания только была зарегистрирована. Ее бенефициаром является известный омский бизнесмен, президент областного Союза предпринимателей Илья Николин.