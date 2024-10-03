Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 3 октября воздух прогреется до +18°

В Башкирии 3 октября воздух прогреется до +18°.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, 3 октября на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +13,+18°.

На автодорогах видимость хорошая.