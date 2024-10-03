По данным Башгидромета, 3 октября на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +13,+18°.
На автодорогах видимость хорошая.
В Башкирии 3 октября воздух прогреется до +18°
В Башкирии 3 октября воздух прогреется до +18°.
По данным Башгидромета, 3 октября на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +13,+18°.