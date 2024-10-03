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В Омске обновляют асфальт на улицах 2-я Совхозная и Красный Путь

Продолжаются ремонты внутриквартальных проездов.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 октября, в Омске проводятся работы по замене асфальта на улице 2-я Совхозная и на Красном Пути.

Мэр города сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив, что продолжаются ремонты внутриквартальных проездов.

В данный момент работы идут на следующих участках:

проезд между домами № 13 и 15 на улице 2-я Совхозная, к дому № 15/1 на той же улице, вдоль забора детской площадки;

проезд между домами № 17 и 19 по улице 2-я Совхозная;

и проезд между домом № 18 и зданием № 20 на улице Красный Путь, который ведет к Драматическому лицейскому театру.

Мэр добавил, что все работы планируется завершить до конца дня. В общей сложности планируется обновить почти 2 400 квадратных метров асфальтного покрытия на указанных участках.