В Омске обновляют асфальт на улицах 2-я Совхозная и Красный Путь

Вчера, 2 октября, в Омске проводятся работы по замене асфальта на улице 2-я Совхозная и на Красном Пути.
Мэр города сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив, что продолжаются ремонты внутриквартальных проездов.
В данный момент работы идут на следующих участках:
проезд между домами № 13 и 15 на улице 2-я Совхозная, к дому № 15/1 на той же улице, вдоль забора детской площадки;
проезд между домами № 17 и 19 по улице 2-я Совхозная;
и проезд между домом № 18 и зданием № 20 на улице Красный Путь, который ведет к Драматическому лицейскому театру.
Мэр добавил, что все работы планируется завершить до конца дня. В общей сложности планируется обновить почти 2 400 квадратных метров асфальтного покрытия на указанных участках.